L’Alchimia delle Parole attraverso gli aforismi, parte la nuova rubrica di Newsbiella con Elena Viotti

Prenderà il via domani, 7 marzo, una rubrica condotta dalla professoressa Elena Viotti che, attraverso l’analisi di alcuni aforismi scelti per voi con l’obiettivo di riflettere in positivo su situazioni e condizioni che inizialmente potrebbero sembrare negative, vi offre pillole di vita e di condivisione.

La scheda dell'autrice

Elena Viotti, nata a Biella il 15 dicembre 1972, è laureata in Lettere moderne, indirizzo Tecniche della comunicazione a Torino.

Professoressa di Lettere all’Istituto Gae Aulenti di Biella; responsabile del gruppo Peer Ipsia; Responsabile per le pagine su quotidiani, giornali e riviste di istituto; collabora con il gruppo Progetti: successo scolastico e arricchimento culturale.

Ha partecipato al progetto “Cura di sé e dell’altro” con ASL Biella e gli Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio biellese, da cui è stato estrapolato il video motivazionale per il convegno nazionale del 5 febbraio 2021.

Ha realizzato la “rivista Just around the corner” in cui collaborano circa trenta colleghi insegnanti e allievi di varie classi, pubblicata bimestralmente sul sito della scuola.

Ha pubblicato dei racconti e delle poesie e vinto alcuni premi a livello letterario nazionale e internazionale.

Ha lavorato presso TNT Torino con la mansione di gestione clienti Italia ed estero ed esperienze nelle maggiori città europee (Londra, Parigi e Madrid) di formazione in aula per il personale impiegato.