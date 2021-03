Ponte rifatto: si torna a circolare sulla Vercelli - Trino

E' stata riaperta, dopo una settimana di fermo al traffico, la SP 455 Vercelli-Trino. La chiusura si era resa necessaria da parte della Provincia a seguito di un controllo di routine su di un ponticello nei pressi di Desana che non aveva mantenuto adeguati standard di sicurezza.

«Il colatore irriguo - commenta il vice presidente con delega alla Viabilità, Pier Mauro Andorno - chiuso lo scorso 23 febbraio è stato demolito e ricostruito per la parte non toccata dai lavori avvenuti due anni fa nello stesso punto. Mi scuso con i cittadini per i disagi subiti da questa chiusura che, comunque, è stata di pochi giorni grazie alla solerzia della ditta Deandreis e dei tecnici provinciali che, ancora una volta, hanno svolto un ottimo e puntuale lavoro».

Le opere di manutenzione e di controllo degli oltre 700 ponti di competenza provinciale continua su tutto il territorio per il mantenimento di elevati standard di sicurezza.