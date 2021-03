Finisce con l'auto contro il muro di una casa nel Vercellese: 30enne ricoverato in codice rosso

Gravissimo incidente, nel primo pomeriggio di sabato, sulla provinciale per Asigliano: un 30enne è stato ricoverato in codice rosso dopo che l'auto sulla quale stava viaggiando si è schiantata contro il muro di un'abitazione all'altezza del chilometro 3 della SP5, in direzione di Asigliano Vercellese.

L'incidente, che ha coinvolto una sola vettura, è avvenuto intorno alle ore 14: una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per prestare i primi soccorsi sanitari alla vittima e mettere in sicurezza il veicolo incidentato.

L'automobilista, R.D., classe 1991, che viaggiava in direzione Asigliano, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, mentre due pattuglie dei Carabinieri, una di Desana e una del Radiomobile di Vercelli, oltre a una pattuglia Polizia Stradale Varallo si stanno occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro.