Truffato sacerdote di Zubiena. Sindaco Basso: "Frodare anziani e preti è un gesto da infame"

Si sono presentati davanti alla porta dell'abitazione di don Emanuele, 75enne coadiuvante parroco a Zubiena, hanno suonato al campanello, fingendosi un agente della Polizia locale e un tecnico dell'acquedotto. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, proprio nel giorno del 90esimo compleanno del parroco don Marco.

Dalle poche informazioni, si tratterebbe di due individui che dopo essere entrati nell'abitazione di san Cassiano, con mille scusanti e artifizi, sono riusciti ad entrare in possesso di qualche oggetto in oro e un portafogli contenente diverse decine di euro.

Quando si accorto del raggiro, don Emanuele ha allertato i Carabinieri e il sindaco Davide Basso. Proprio il primo cittadino del paesino della Valle Elvo, sul fatto di cronaca, è letteralmente imbufalito. "I militari si sono fatti in quattro fin da subito -commenta Basso. e per questo devo solo ringraziarli. Mi dispiace molto per il don che è una persona buona e se ha qualche euro è sempre pronto a regalarli a chi ne ha bisogno. In questo momento, tutta la nostra comunità è vicina al sacerdote. Resta il fatto che non si può derubare chi con mille sforzi mette da parte qualche soldo per fare del bene al prossimo. Non si può essere così delinquenti. Un concetto che non va bene. Frodare anziani e sacerdoti è da infame".

Sono scattate subito le indagini dei Carabinieri con la visione delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona e la verifica dei pochi elementi utili che possano portare all'identificazione dei delinquenti.