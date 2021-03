Telefoni "muti" a Campiglia, il sindaco: "Vodafone intervenga, non sappiamo più a chi rivolgerci"

Disagi sulla linea telefonica mobile a Campiglia Cervo. Da fine febbraio, infatti, molti clienti Vodafone non possono né effettuare né ricevere chiamate se non tramite WhatsApp. A segnalarlo è il sindaco Maurizio Piatti: "Stiamo avendo grossi problemi e non riusciamo a trovare nessuno che possa aiutarci" racconta.

Una situazione particolare, che però non coinvolge tutti i clienti della famosa compagnia telefonica residenti in paese: "Io e la mia compagna abbiamo entrambi Vodafone e viviamo nella stessa casa, ma sul mio telefono la linea è funzionante, mentre sul suo no. Inizialmente, vedendo che non tutti gli utenti Vodafone risultavano coinvolti, abbiamo pensato si trattasse di un problema legato ai telefoni. Ci siamo recati al centro Vodafone di Biella per segnalare il problema e la mia compagna ha acquistato un telefono nuovo e anche una SIM nuova, sotto consiglio degli operatori che anche telefonando al servizio clienti ci hanno spiegato che il disagio potrebbe essere legato al fatto che il 28 di febbraio è stato rimosso il ripetitore 3G e lasciato soltanto il 4G".

Il primo cittadino spiega che anche altri residenti hanno provato a cambiare lo smartphone o la scheda, ma il risultato è sempre lo stesso: "Il fatto strano è che coloro che non hanno la linea qui a Campiglia, non appena raggiungono Biella o altre località non hanno più problemi. Tra l'altro, noi abitiamo a poche decine di metri di distanza dal ripetitore Vodafone, ma in questi giorni non ho visto nessun movimento né eventuali interventi. Non sappiamo più a chi rivolgerci".

Sulla rimozione del 3G l'azienda ha dichiarato al sindaco di aver inviato opportuna comunicazione ai suoi clienti, ma a quanto pare nessuno l'ha ricevuta: "Io personalmente non ho ricevuto nulla, ma ho pensato fosse stato per una mia distrazione. Confrontandomi poi con gli altri cittadini che stanno riscontrando lo stesso problema, ho avuto la conferma che invece la comunicazione non è mai arrivata a nessuno".