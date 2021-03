Fuga di gas al nono piano di un condominio sulla Trossi FOTO

Sarebbe partita da un guasto a una tubatura la perdita di gas che si è verificata nel pomeriggio di oggi, 6 marzo, in un condominio sulla Trossi. A chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco sono stati alcuni residenti, che hanno avvertito un forte odore di gas. La fuga è stata individuata in un appartamento al nono piano; la zona è stata messa in sicurezza e i proprietari sono stati invitati a sostituire il tubo e a prendere le precauzioni necessarie.