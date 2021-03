Con le ciaspole finisce in un canalone a Bielmonte, trasportato a valle sul gatto delle nevi dal Soccorso Alpino

Si sono concluse poco prima delle 19 di oggi, 6 marzo, le operazioni di recupero di un escursionista caduto a Bielmonte nel pomeriggio. L'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, era finito in un canalone circa 300 metri sotto la partenza dell'impianto della Muschiera, dietro a Bielmonte. Raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, è stato imbarellato e caricato sul gatto delle nevi, per poi essere condotto nel piazzale della località sciistica, dove è stato affidato alle cure della Croce Blu di Trivero. Presenti anche i Carabinieri di Mosso.

Il fatto

Dai primi riscontri pare che l'uomo abbia perso l'orientamento a causa della nebbia, per poi finire in un canalone verso la diga del Piancone. I gestori dell'impianto di Bielmonte, tra cui il runner Marco Galletto, hanno seguito le uniche orme presenti sulla neve. L'uomo è stato quindi raggiunto dagli 8 tecnici del Soccorso Alpino giunti sul posto, che lo hanno poi caricato sul gatto delle nevi.

L'appello del Soccorso Alpino biellese

"Il terreno attualmente non è adatto alle ciaspole - si raccomanda il responsabile del Soccorso Alpino, Claudio Negro - perciò è necessario utilizzare i ramponi. Ringrazio la Icemont che gestisce gli impianti di Bielmonte per la collaborazione e per essere sempre disponibili durante i nostri interv enti".