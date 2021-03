Bocconi di mortadella con chiodi all'interno, allarme a Trivero Valdilana

"Ho messo degli avvisi in modo che, chi si trovi a transitare per la strada che attraversa la frazione col proprio cane, faccia particolarmente attenzione. Che vergogna".

Questo il messaggio pubblicato nella giornata di ieri, 5 marzo, da una cittadina di Trivero Valdilana sul gruppo Facebook "Sei di Trivero se". Al suo post la donna ha aggiunto due foto, una dei cartelli che ha appeso in giro per la frazione e una dei bocconi incriminati: un misto mortadella con 5 chiodi occultati all'interno.

L'episodio è accaduto in frazione Giardino e, come segnalato dalla cittadina, non sarebbe la prima volta.