Idee regalo per una neo-mamma

Quando un’amica, una sorella, cognata diventa mamma arriva il momento di scegliere il giusto regalo. Le neo-mamme hanno bisogno di tantissime cose che possano aiutarla con il suo piccolo e che siano utili. Infatti, quando si fa un regalo ad una mamma è meglio evitare oggetti che non sono realmente necessari e anche tutine per bambini, dato che molto probabilmente questo sarà uno dei più gettonati. Scopriamo insieme dunque quali sono le migliori idee regalo per una mamma.

Il sacco per la nanna

Un regalo molto utile e perfetto per i bambini appena nati è il sacco nanna. Il sacco nanna può essere acquistato in vari colori e tessuti. Il sacco per la nanna è molto comodo e i bambini lo adorano perché al suo interno si sentono coccolati e accolti come se fossero nel grembo materno, non rischia di scoprirsi e durante il corso della notte dorme anche più sereno e tranquillo.

Il marsupio per neonato

Un accessorio fondamentale per i neonati è il marsupio. Il marsupio per neonato ormai è un accessorio molto ricercato da tutti i neo genitori. Si possono trovare in commercio diversi modelli pratici e resistenti. I migliori sono di certo quelli realizzati in cotone biologico una fibra resistente e anche rispettosa dell’epidermide del bambino, come i marsupi neonato su questo shop . Il marsupio per neonato è un regalo molto apprezzato dalle mamme, che potranno portare in giro il loro bambino con la massima comodità tenendo le mani libere.

Sdraietta

Un altro regalo che è possibile fare a una neo-mamma che potrebbe renderla felice è la sdraietta. La sdraietta viene venduta in molti colori e modelli, che possono essere super accessoriati. L’importante quando si sceglie la sdraietta è che questa sia comoda, utile e pratica.

Giostrina musicale

Da mettere sopra la culla del bambino e stimolare la sua curiosità la giostrina musicale può essere una buona idea regalo. La giostrina musicale permette di stimolare infatti le scoperte uditive e visive del bambino, mentre si trova all’interno della sua culla. Inoltre, le giostrine non hanno solo una musichetta piacevole ma anche dei morbidi e teneri pupazzi che si possono staccare e con i quali il piccolo può giocare.

Fasciatoio pieghevole

Un regalo molto utile per le neo mamme è il fasciatoio pieghevole. Il fasciatoio pieghevole e portatile è un oggetto irrinunciabile. Questo è pratico e presenta di solito un materassino impermeabile e anche un comodo cuscino imbottito, che dispone di varie tasche che servono per conservare al meglio salviette, creme, pannolini e tutto ciò che serve per fare il cambio del bambino quando si è fuori casa. Si consiglia di scegliere un fasciatoio pieghevole che occupi poco spazio e che si trasformi in una borsa da portare comodamente sotto il passeggino.

Organizer per passeggino

Un altro accessorio molto utile per riuscire a organizzare al meglio tutte le cose del bambino è l’organizer per passeggino. Questo organizer si presenta a forma di borsa e permette di portare al suo interno diverse cose che vanno dal biberon, ai giochi per i bambini, chiavi, pannolini, salviettine, pappe ecc…

Baby Monitor

Infine, tra le cose ideali per una neo mamma troviamo il baby monitor. Il baby monitor è uno strumento che prevede un sistema video e audio, che controlla che cosa sta facendo il bambino e se piange. Il baby monitor dispone anche di un termometro che serve anche a monitorare la temperatura della stanzetta. Infatti, sia d’inverno sia d’estate la temperatura dev’essere costante né troppo calda né troppo fredda. Alcuni baby monitor super accessoriati presentano anche delle melodie che si possono usare per riuscire a far addormentare il piccolo. Inoltre, si consigliano i modelli senza fili che possa essere trasportato con la giusta comodità.