Il sindaco Corradino in scarpe rosse e mimosa: "Stop alla violenza e grazie al personale femminile ospedaliero"

Lunedì si celebrerà la Giornata Internazionale della donna e questa mattina il sindaco di Biella Claudio Corradino si è recato all'Ospedale di Biella - ASLBI per incontrare la dottoressa Antonella Croso, direttrice della Direzione Professioni Sanitarie (DI.P.SA.), per consegnarle, come gesto simbolico, un mazzo di mimose per dire GRAZIE a tutte le donne che operano nelle strutture sanitarie biellesi, dai medici alle infermiere, fino alle assistenti e al personale addetto alle pulizie.

"Le dottoresse e le infermiere dei reparti COVID sono sempre in prima linea, alcune di loro sono state contagiate e hanno o stanno lottando contro questo terribile virus -commenta il primo cittadino-. L’incontro con la dottoressa Croso, quale dirigente di tutte le professioni sanitarie, è per estendere il mio ringraziamento a TUTTO il personale dell’ospedale".

"Sono molte le figure o i reparti non interessati direttamente dal Covid che stanno comunque svolgendo, in un clima complesso, un lavoro fondamentale prendendosi cura di tutti i malati -prosegue Corradino-. A tutte queste donne va il nostro più caloroso grazie. Ho chiesto alla dottoressa Croso di estendere a tutto il personale questo doveroso e sentito messaggio".

"Ho scelto di indossare mascherina e scarpe in tinta rossa per rafforzare il senso di rispetto verso la donna -conclude il sindaco di Biella- per dire stop a tutte le vili azioni di violenza fisica o psicologica. Ringrazio infine Giuliana Mosca per le belle fotografie".