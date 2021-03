Tennis, Giulia Gabba e Marco Bella si impongono nel doppio misto al Circolo di Sandigliano

Domenica 28 Febbraio dopo 3 settimane di incontri di livello sempre crescente i portacolori della Canottieri Casale GIULIA GABBA (ex 183 WTA) e MARCO BELLA entrambi classificati 2.3 si aggiudicano il torneo di Doppio Misto organizzato dal Circolo Tennis Sandigliano sulla coppia torinese BERTOLDO JESSICA class.2.5 e SPADOLA ALESSANDRO class.2.4 con il punteggio di 6/2 6/2.

Si sono arresi in semifinale i giocatori di casa Gelao Matilda e Corbo Alessandro e gli alessandrini Polese Alessandra e Corrias Luigi Le coppie ai nastri di partenza erano 44 da tutto il Piemonte e alcune dalla Lombardia e con la loro disponibiltà e collaborazione con lo staff organizzativo hanno consentito di concludere il torneo nei tempi previsti nonostante il periodo difficile per tutti gli sport.

Dal tabellone limitato quarta categoria si sono qualificati per il limitato terza le coppie VEGLIA/RUFFILLI NIGEL/SALICE FRANCOGLIO/BERSOGLIO e infine MONTIVERO/MONTIVERO a cui solo un infortunio ha impedito di fare il grande salto fino al tabellone finale. Dal tabellone di terza sono invece entrati in quello finale le coppie di casa VERONESI/ZUCCONELLI, GELAO/MARANGON e TESTORE/MARANGON oltre ai crescentinesi GANCI/GANCI.

Grande soddisfazione per il circolo organizzatore per avere messo in campo nei quattro week end sia l’agonismo dei quarta categoria a partire dagli under 14 e fino agli over nel misurarsi in una specialità non troppo usuale nel tennis sia la potenza dei terza tra giovani emergenti e maestri esperti fino ad arrivare allo spettacolo degli ultimi incontri con un livello tennistico molto alto.