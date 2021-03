Diamant Lux: “Faretti da incasso? Luminosi e ideali per gli ambienti minimal” VIDEO

Il faretto da incasso è un punto luce che viene applicato al soffitto a scomparsa. Lo presenta Federica, responsabile della Diamant Lux di Gaglianico.

“È il prodotto ideale per chi non ama i lampadari e desidera creare un ambiente minimal, pulito e con una grande ampiezza visiva, anche in termini di luminosità. In negozio abbiamo a disposizione varie tipologie di faretti da incasso: tondi, quadrati, in gesso, in metallo, in acciaio lucido o in acciaio satinato. Alcuni di questi sono direzionali, altri invece (quelli in gesso) sono realizzati per poter essere inseriti direttamente nel cartongesso e, per questo, sono anche verniciabili”.





Nei faretti da incasso di Diamant Lux, a differenza di molti altri faretti sul mercato, la lampadina a led può essere sostituita: un notevole vantaggio che permette di sostituirla singolarmente quando si brucia senza dover rimuovere tutta la struttura del faretto.

“Spesso, chi sceglie di arredare i propri ambienti con i faretti da incasso, completa l’illuminazione delle proprie stanze scegliendo delle applique da parete in gesso” conclude Federica. “Sono eleganti e garantiscono una luce soffusa e molto rilassante”.

Da gennaio è attivo il servizio di consulenza gratuito, per ricevere l’assistenza di Diamant Lux a 360 gradi sulla scelta dei propri punti luce. Il cliente potrà scegliere se ricevere la consulenza direttamente a casa oppure se recarsi in negozio a Gaglianico con le fotografie e la cartina degli ambienti che dovranno illuminare; verranno accolti dallo staff di Diamant Lux che, con competenza ed esperienza, saprà indirizzarli al meglio sul giusto acquisto.

Federica, in occasione della festa della donna, omaggerà nella settimana dell’8 marzo una primula a tutte le donne che faranno visita al negozio. Infine, invita tutti i clienti che hanno già acquistato in negozio, se lo desiderano, a lasciare una recensione sulla Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Diamant-Lux-Lampadari-2043077635915888



Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Per informazioni: Tel. 015 543234 – WhatsApp 339 2122766.