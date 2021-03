Come funziona e cos’è un indirizzo IP

Quando parliamo di mio IP possiamo subito dire che ci riferiamo al nostro indirizzo di internet che ci permette di navigare in maniera più sicura possibile. Dietro a questo strumento c’è tutto un discorso da realizzare, visto che per i meno esperti è complicare apprendere subito al volo il funzionamento della localizzazione di un indirizzo IP o le sue funzionalità. In questa sezione andremo a capire nei dettagli come funziona e cosa rappresenta per un utente un semplice indirizzo IP.

Indirizzo IP: tutto quello che c’è da sapere

Che cos’è un indirizzo IP? La prima domanda che ci viene da fare è spontanea, visto che sarà determinante sapere il funzionamento di un indirizzo IP. Ogni dispositivo che è connesso ad internet verrà attribuito ad un indirizzo IP pubblico dallo IANA, l’organismo responsabile dell’assegnazione, grazie al quale si potrà conoscere ed identificare il proprio dispositivo, il nome dell’host (in maniera più semplice l’hostname) e quindi poterlo localizzarlo grazie a questo sito.

La seconda cosa da sapere è che esistono due tipi di indirizzo IP. Il primo è quello più comune denominato IPv4 e codifica su 32 bit, mentre il secondo è l’indirizzo IPv6 che è codificato su 132 bit. Se del primo è inutile focalizzarci visto che è quello più scelto da milioni di utenti, nel secondo caso qualche considerazione c’è da farla visto che è più potente e con il passare del tempo adnrà ad oscurare sicuramente il primo.

Passiamo ora a vedere come si andrà a localizzare il vostro indirizzo IP grazie a questo portale. La geolocalizzazione è un modo per localizzare al meglio un computer o un dispositivo mobile che è connesso ad internet sia per un indirizzo IPv4 che un indirizzo IPv6. Il segnale del dispositivo verrà individuato su una mappa che la home page mette a disposizione per alcuni raggi di chilometri basato su un database pubblico. Tutto questo dopo aver emesso i dati che il sito richiede:

• Indirizzo IPv4 o indirizzo IPv6

• Tipo di connessione a disposizione

• Hostname

• Nazione

• Continente

• Regione

• Città

• Internet Provider

• ASN

Da questo momento il gioco è fatto e il vostro dispositivo sarà così localizzato nel giro di pochi istanti.

In conclusione possiamo evidenziare come questo strumento, completamente gratuito, possa davvero essere utile a tutti quegli utenti che vogliono localizzare l’indirizzo IP di un dispositivo: basterà un click per iniziare a ricercarlo.