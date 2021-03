The Body of Light, l'aspetto crepuscolare della luce con UBA

L'altro aspetto, quello corpuscolare, materiale, il "corpo" della luce.

Questo il tema di The Body of Light, il prossimo appuntamento di "Un po' di astronomia", le lezioni on line di Unione Biellese Astrofili, in programma oggi, venerdì 5 marzo alle 20:30, in compagnia di Flavio Frassati.

“Una serata da non perdere - dice Flavio di UBA – in cui indagheremo sulla teoria quantistica della luce, che ha dominato tutto il XX secolo, ha condizionato tutto il pensiero e l'arte fino ai nostri giorni e porterà a fare considerazioni anche inquietanti, da incubo, sulla "realtà" che ci circonda. Sarà quasi come assistere ad un thriller”.

Per informazioni: u.b.a@katamail.com .