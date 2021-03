Stamattina a Tollegno il funerale del "Guerriero" Tavaglione

Commosso addio al "Guerriero" Corrado Tavaglione nella chiesa parrocchiale di Tollegno. Ad accompagnare il suo ultimo viaggio terreno oltre alla sua famiglia, gli amici biellesi, i volontari della Protezione civile di Vigliano di cui faceva parte, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. E siamo certi che dall'Africa, tante preghiere stamattina si siano innalzate verso il cielo.

In questo triste giorno, proprio poche ore fa, hanno scritto alla nostra redazione due suoi amici, Maria Cristina e Luciano. Ecco le loro parole. "Stamattina saluteremo il grande "Guerriero" Corrado Tavaglione ed il mio sarà un arrivederci, poichè sono certa che un dì ci rivedremo. Sono veramente onorata di averti conosciuto e di aver avuto la tua amicizia, di aver condiviso con te e la tua compagna i nostri momenti bui, momenti che la malattia, tua e di Lu, ci hanno per alcuni tratti uniti più che mai.

In tua memoria, Corrado, con consenso di Anna e sicuramente anche tuo, abbiamo pensato ad una raccolta fondi per il Fondo Edo Tempia poichè la vostra sofferenza, come quella di tanti altri, non debba essere vana. Auspico che in molti aderiscano per il bene di tutti noi che l'esempio di forza e coraggio, del grande uomo Guerriero che sei stato, possa portare a risultati mai visti. Ti abbracciamo Corrado, grazie per essere stato parte della nostra vita. Veglia sui tuoi figli e su Anna e sappi che per loro noi ci saremo sempre. Buon viaggio Roccia".