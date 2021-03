Solidarietà alle famiglie biellesi, torna la raccolta alimentare con La Finestra del Sole

Nuovo appuntamento sabato 6 marzo con la raccolta alimentare a cura della sede biellese dell'associazione La Finestra del Sole. Questa volta l'iniziativa solidale si svolgerà nei Lidl di via Libertà a Vigliano e di via Maffei a Cossato: dalle 8,30 alle 19,30 i volontari della onlus raccoglieranno i pacchi offerti dai cittadini per poi ridistribuirli alle famiglie biellesi in difficoltà. Come sempre, a conclusione della colletta i volontari smisteranno i pacchi e li prepareranno nella sede dell'associazione, la chiesa cristiana evangelica Parola della Grazia di Gaglianico.

Per informazioni 348/6509860.