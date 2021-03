TeamVolley, en plein per le giovanili

Weekend di grosse soddisfazioni per le giovanili del TeamVolley. Un en plein che racconta di tre vittorie su altrettante gare disputate, due delle quali (Under 17 e 19) nel sentitissimo derby contro la Virtus Biella. Una bella prova di forza quella delle giovani biancoblù che si sono imposte sulle pari età per 3-0, la Under 19, e 3-1 la Under 17. Mentre le “piccole” della Under 15 sono andate a vincere 3-0 in trasferta, contro Vercelli Volley.

Under 19 «Bella partita, con un buon livello di gioco, ma tante situazioni, soprattutto difensive, ancora da sistemare - sottolinea il coach dell'Under 19, Paolo Salussolia -. Abbiamo commesso tanti errori banali, che in una partita più tesa avrebbero potuto esserci fatali. Siamo una squadra che sta cercando di togliere ancora la tanta ruggine che si è accumulata nei lunghi mesi di stop a causa del Covid, ma un po' alla volta, settimana dopo settimana, stiamo migliorando e affinando i meccanismi di gioco. In ogni caso, vincere un derby non guasta mai, sia per il morale delle ragazze che per la classifica, visto che tre punti sono sempre tre punti. Prendiamo e portiamo a casa».

Acquatec Virtus Biella – Botalla TeamVolley 0-3

Parziali: 18-25, 10-25, 11-25

TeamVolley: Biassoli 2, Lorenzon 4, Loro Piana 15, Pelliciari 12, Bognetti 2, Melotti Rebecca ne, Moschin, Perissinotto 9, Melotti Rachele 4, Fornasier 1, Fantini (L), Azzalin (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

Under 17 «Per noi non è stata una partita semplice - spiega coach Fabrizio Preziosa -, perché le ragazze non si sono mai allenate insieme, in quanto divise tra Serie C e Under per mantenere il più possibile le due “bolle” di protocollo Covid. Questo è stato lo scoglio maggiore nel match contro la Virtus. All'inizio di ogni set abbiamo dovuto trovare l'assetto giusto, sistemando i conflitti, le competenze e la comunicazione tra le giocatrici, proprio per andare a trovare quell'intesa che per ovvi motivi non poteva esserci. Poi siamo venuti fuori con un maggior tasso sia tecnico che di esperienza. Per forza di cose, le ragazze che giocano in Serie C hanno dovuto fare la differenza. Detto questo, ci siamo trovati di fronte un avversario che appena abbiamo calato d'intensità e attenzione ci ha punito. Nel quarto set, ci siamo ripresi e abbiamo chiuso la partita. Adesso che il campionato è partito, inizieremo a lavorare su affidabilità e coesione del gruppo. Comunque sia la vittoria nel derby ci dà fiducia e ci permette di tornare in palestra con ancora più voglia di allenarci e migliorare».

bonprix TeamVolley – Creminelli Salumi 3-1

Parziali: 25-21, 25-19, 24-26, 25-10

TeamVolley: Lorenzon 3, Gilardi 2, Zatta 16, Levis 17, Biasin B. 7, Pelliciari, Bognetti 2, Gaboardi, Caramori 6, Biasin C. 4, Fornasier 5, Ippolito (L), Azzalin (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa.

Under 15 Volley Vercelli – Generali TeamVolley 0-3