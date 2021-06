Argento e bronzo per la Rhythmic School nella gara di apertura della nuova stagione agonistica FGI

Al PalaLancia di Chivasso con l’impeccabile organizzazione della locale società Ginnastica Concordia, durante il weekend è avvenuta l’apertura della stagione agonistica della ginnastica Ritmica regionale FGI 2021, con la disputa delle prime prove dei campionati regionali Gold allieve a squadre e della serie D. La scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha iscritto alla gara ben quindici ginnaste, tutte pronte e determinate a ben figurare. Le prime a scendere in pedana, sabato pomeriggio, sono state: Ginevra Bravaccino, Elena Pavanetto ed Emma Bragante, componenti la squadra allieve 3 Gold, che impegnate all’insieme corpo libero, alla successione cerchio-palla ed alla fune hanno ottenuto un brillantissimo secondo posto.

La mattinata successiva, ha visto le RSgirls calcare la pedana chivassese impegnate nella serie D. Alice Cola, Martina Brocchi, Ginevra Viana e Ginevra Segatto hanno formato la squadra LA che al termine dei loro esercizi al corpo libero ed alla successione palla-fune ha visto la giuria collocarle su un non preventivato terzo gradino del podio. La squadra partecipante al livello LB ha visto scendere in campo: Virginia Dao Bulfoni, Iris Marchesi, Ilaria Giabardo ed Esther Sales Neto impegnate al corpo libero ed ai cerchi a coppie, per loro un discreto settimo posto sulla ventina di squadre iscritte. Nel livello LC avrebbero dovuto gareggiare Giada Mello Grand, Gaia Ramella Pezza, Giada Vitale ed Angelica Garizio, con ottime possibilità di risultato, ma purtroppo il Covid 19 ci ha messo lo zampino, impedendo loro di partecipare in quanto poste il venerdì precedente la gara in quarantena, seppur negative, per i noti fatti di positività riscontrati nei licei biellesi e quindi mestamente fuori causa solo per il fatto di essere studentesse di questi istituti.

Ad accompagnare le atlete in gara lo staff tecnico composto da Arianna Prete, Rebecca Di Siena, Elena Chursina e Tatiana Shpilevaya che così commentano la competizione: “ottimo il risultato della squadra allieve 3 Gold, all’esordio in questa categoria, che pur commettendo alcuni errori ha dimostrato di poter insidiare il primo posto; altrettanto insperata la medaglia di bronzo nella serie D LA conquistata da quattro bimbe alla prima gara agonistica ed all’esordio assoluto nelle gare federali. Un po' di rincrescimento per la squadra del livello LB che senza alcuni errorini, dovuti all’adrenalina della competizione e ad un po' di precipitazione, poteva ambire ad un risultato ancora migliore. Per loro, come per la squadra del livello LC, fermata da motivi esterni alla loro volontà, ci saranno altre possibilità per dimostrare le loro indubbie capacità”.