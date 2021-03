Cirio a Biella, si parla di fondi europei e Recovery: attenzione a Pedemontana, tessile e turismo culturale

Tappa della Regione nella sede del Sella Lab di Biella, in occasione di “Piemonte Cuore d’Europa”, il roadshow che la Regione ha voluto organizzare per condividere con i rappresentanti del mondo economico, sociale e degli enti locali di tutte le province i documenti di lavoro che delineano le priorità su cui concentrare le risorse in arrivo nei prossimi anni dall’Europa: dai fondi del Recovery Plan, su cui il Piemonte ha presentato un piano del valore di 13 miliardi di euro, alla prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027, che avrà un valore di quasi 4 miliardi di euro (circa un miliardo in più rispetto al passato).

“È un momento storico per il Piemonte - ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio - Entro il mese di aprile la Giunta regionale licenzierà una serie di documenti di programmazione strategica che definiranno le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte dei prossimi 10 anni. Ma le vogliamo scrivere insieme al territorio, non chiusi nei palazzi, ma tenendo conto delle esigenze della vita reale e delle proposte che ci arriveranno dagli imprenditori. L’esperienza a Bruxelles mi ha insegnato che non bisogna limitarsi ad attendere le risorse dell’Europa, ma occorre contribuire a indirizzarle affinché possano rispondere alle reali esigenze del nostro tessuto economico e sociale basandoci su progetti già pronti e realizzabili in tempi brevi. E ringrazio la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, che ha incoraggiato gli Stati membri a coinvolgere le autorità regionali nella redazione e nell’attuazione dei piani di ripresa”.

“Questa Giunta ha quindi voluto impostare un metodo diverso - ha proseguito il presidente Cirio - per cogliere i vantaggi di un’opportunità storica e unica per far ripartire il Piemonte dopo il Covid e farlo diventare competitivo con la Svizzera, la Baviera e il cuore dell’Europa. Abbiamo a disposizione cifre che non vedremo mai più e che ci permetteranno di favorire lo sviluppo del sistema produttivo e infrastrutturale. Ma saremo competitivi solo se sapremo individuare e condividere progetti con immediate ricadute sul territorio, oltre ad investire sull’istruzione e sulla formazione professionale. Sono certo che se porteremo al presidente Draghi un documento del Piemonte, e non solo della Regione, daremo alla nostra voce più forza. Importante sarà anche poter applicare il cosiddetto ‘Modello Genova’ per le opere pubbliche, perché senza abbassare di un centimetro l’attenzione verso la legalità abbiamo bisogno di regole veloci e facili da applicare”.

Ad affiancare il presidente Cirio a Biella il vicepresidente Fabio Carosso e gli assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino e Andrea Tronzano. Presenti, tra gli altri, il prefetto Franca Tancredi, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, il sindaco Claudio Corradino, il consigliere regionale Michele Mosca. Tra le istanze più ricorrenti il sostegno allo sviluppo del tessile, la valorizzazione del paesaggio, il recupero degli edifici dismessi per la promozione turistica e riqualificare le città, un potenziamento della rete viaria che metta finalmente fine all’isolamento a partire dalla Pedemontana, il ripristino della ferrovia Biella-Novara. Il presidente Cirio ha sottolineato “il ruolo di Biella e del suo territorio come motore del turismo culturale e religioso e luogo in cui il turista raffinato può trovare soddisfazione, il riutilizzo del vecchio ospedale Degli Infermi, la progettazione della Biella-Novara”, ed ha parlato della diga sul Sessera, della Pedemontana “che grida vendetta ogni giorno di più ed ha bisogno di un commissario che ne velocizzi la realizzazione”.

In apertura dei lavori l’assessore Caucino si è soffermata sulla possibilità di costruire grazie ai fondi europei “un welfare di terza generazione che ridia dignità alle persone, consci che sarà un percorso difficile e faticoso ma fecondo che ci porterà ad accrescere l’inclusione e la protezione sociale secondo un modello che offra servizi omogenei a tutti i piemontesi, anche a chi vive nelle aree rurali e montane. Dedicheremo particolare attenzione anche all’occupazione femminile e alle persone che a causa della pandemia hanno visto peggiorare le condizioni di vita e di reddito”.

L’assessore Chiorino ha chiuso la tappa sostenendo che “l’ascolto dei territori è fondamentale in un momento così importante e in questo contesto particolare. Lavorare alla valorizzazione del Biellese vuol dire dedicarci alle infrastrutture e al settore della manifattura, di cui siamo orgogliosi. Il cuore pulsante deve essere la capacità delle imprese di saper fare e compito della politica è sostenere gli imprenditori con politiche innovative che devono accompagnare le grandi sfide che ci attendono come la transizione verde, che nel Biellese ha visto le industrie diventare primo baluardo della tutela ambientale come dimostra la purezza delle sue acque”. Infine, ha sottolineato che “la politica dovrà affrontate nei prossimi 18-24 mesi lo strascico delle crisi riservando anche attenzione alla formazione, di cui Biella è uno degli esempi leader in Italia con il suo Ifts, e alle Academy per favorire incontro tra domanda e offerta e creare una formazione su misura per rendere più competitive le imprese e favorire il ricambio generazionale. Altra sfida da vincere è mettere i giovani nella condizione di avere una famiglia e realizzare le loro ambizioni in Piemonte perché ci sono le opportunità”.

I cinque obiettivi della programmazione dei fondi strutturali



Piemonte più intelligente

Sviluppare innovazione e competitività del sistema produttivo con attenzione alle pmi partendo dalle filiere manifatturiere tradizionali

Diffusione di tecnologie digitali e servizi digitali

Digitalizzazione per cittadini, pubblica amministrazione, imprese, trasporti Rafforzamento dei processi di crescita e competitività delle pmi

Formazione Mobilità sostenibile, nuovi vettori energetici, idrogeno

Banda ultralarga

Piemonte più verde

Infrastrutture verdi in ambiente urbano e periurbano

Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico

Sviluppo di reti, strutture e impianti di stoccaggio dell’energia

Supporto alla produzione di energie rinnovabili

Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e resilienza alle catastrofi

Economia circolare

Gestione forestale sostenibile

Gestione sostenibile delle risorse idriche e riduzione degli inquinanti

Rafforzamento della biodiversità

Tutela del paesaggio e tutela del suolo

Miglioramento qualità dell’aria attraverso mobilità urbana sostenibile e ciclabilità

Piemonte più connesso

Sviluppo della logistica come comparto strategico

Potenziare ed ammodernare i sistemi di trasporto su ferro

Sviluppare l’intermodalità

Sviluppo di reti ciclabili

Trasformazione digitale della logistica

Piemonte più sociale

Rafforzamento ed adeguamento dei percorsi formativi a tutti i livelli con potenziamento di servizi individualizzati Academy verticali, Itse Ifts, alta formazione

Inserimenti lavorativi con tirocini ed apprendistato

Formazione continua legata alle esigenze di riqualificazione delle imprese o di riconversione produttiva

Sostegno all’imprenditorialità, al lavoro autonomo e alla creazione d’impresa Sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Favorire l’accesso ai servizi per l’infanzia e minori e per le famiglie vulnerabili Contrasto alla dispersione scolastica

Misure a sostegno della natalità

Consolidamento ed informatizzazione centri per l’impiego e servizi sociali

Sostegno al turismo, al patrimonio culturale e paesaggistico, al percorso di valorizzazione delle residenze reali

Sostegno allo sport, alla qualificazione degli impianti sportivi

Piemonte più vicino ai cittadini

Rafforzamento della capacità amministrativa

Rilancio delle periferie

Rigenerazione urbana Città a misura dei cittadini:verde,sostenibile,vicina, solidale e partecipata

Progettazione integrata di area con ampia concertazione per aree omogenee Superamento del digital divide

Sviluppo aree interne

Attenzione alle città medie