"A Luca e Vittorio" - Gioventù Nazionale Biella: "A volte servire lo Stato ha un prezzo altissimo"

La federazione biellese di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha realizzato due striscioni per onorare la memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, barbaramente assassinati in Repubblica Democratica del Congo. Due eroi che hanno sacrificato la propria vita al servizio dell’Italia: 'a volte servire lo Stato ha un prezzo altissimo', come recitano gli striscioni. Uno striscione è stato appeso al balcone della sede biellese di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, l’altro è stato consegnato dal dirigente nazionale biellese Giulio Gazzola, dal presidente provinciale Francesco Nicolini e da un gruppo di militanti al Sindaco di Biella Claudio Corradino ed è stato esposto al balcone di Palazzo Oropa.

Giulio Gazzola: “Gioventù Nazionale ha esposto striscioni in tutta Italia per omaggiare la memoria di Attanasio e Iacovacci. Li consideriamo degli eroi, dei servitori della Patria che hanno interpretato il loro compito nella maniera più nobile. Attanasio non è stato uno di quei tanti ambasciatori che spendono il tempo delle proprie missioni a partecipare a ricevimenti nei palazzi della diplomazia, come è testimoniato anche dal Premio Nassiriya di cui era stato insignito, ma si è dedicato interamente, fino a perdere la propria vita, per lo sviluppo sociale, la crescita economica e la pacificazione della Repubblica Democratica del Congo e Iacovacci l’ha accompagnato in questa missione, fino alla fine.

Indigna sapere che il Ministro Di Maio avesse eluso le richieste dell’Ambasciatore Attanasio affinché la sua scorta venisse rafforzata. Dalla Farnesina continuano ad aumentare gli stanziamenti per la cooperazione internazionale e a ridurre quelli per la sicurezza della nostra rete consolare. Di Maio dia risposte sull’inquietante e ambiguo comportamento del suo dicastero e faccia chiarezza su quanto accaduto in Kivu: i nostri eroi meritano giustizia”. Francesco Nicolini: “Gioventù Nazionale Biella e la città di Biella si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa di Attanasio e Iacovacci. Con questo striscione che abbiamo donato al Comune di Biella abbiamo voluto rendere omaggio alla memoria di questi due nostri eroici connazionali. Vogliamo ringraziare il Sindaco Corradino per aver accolto con favore la nostra iniziativa”. Questa la nota stampa diffusa da Gioventù Nazionale Biella.