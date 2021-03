Filiera tessile biellese, proseguono le dirette di Newsbiella Live con i giovani imprenditori dell'Uib

La filiera tessile biellese, dai filati ai tessuti, è un’unicità per cui siamo riconosciuti in tutto il mondo: non ha mai avuto la necessità di comunicare al cliente finale perché ci hanno sempre pensato i brand di prodotto finito. Oggi la capacità delle imprese di raccontarsi è sempre più importante e le imprese biellesi hanno una storia lunga e preziosa da comunicare. E’ possibile che anche i brand B2B si rivolgano direttamente al mondo? Questo l'argomento al centro del nuovo appuntamento di Newsbiella Live con i Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese. Alle 18 di oggi, 4 marzo, Luca Murta, Ludovico Maggia e Stefano Aglietta saranno in diretta sui canali Facebook e Youtube di Newsbiella.

Un riepilogo delle puntante precedenti

I giovedì in diretta hanno preso il via l'11 febbraio, con il presidente GGI di Confindustria Piemonte Andrea Notari e il presidente GGI Uib Christian Zegna, che hanno spiegato chi è il Gruppo Giovani Imprenditori e la sua visione. Successivamente abbiamo incontrato Marco Bortolini (Di.Vè e presidente sezione Filature Uib), Francesco Ferraris (Tintoria e Finissaggio Ferraris, vicepresidente Uib con delega all'Education), Ettore Piacenza (Fratelli Piacenza e presidente sezione Lanifici Uib), che ci hanno parlato di scenari e prospettive del settore tessile. Infine, nella puntata di giovedì scorso abbiamo parlato di turismo come leva competitiva per lo sviluppo del territorio insieme a Carolina Tosetti, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, e ai giovani imprenditori Alessandro Boggio Merlo e Ludovico Bizzocchi, e Davide Furfaro, delegato Fai Biella.