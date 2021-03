Advisory immobiliare, partnership tra Banca Sella e il Gruppo Gabetti

Banca Sella e il Gruppo Gabetti siglano una partnership per fornire alla clientela private una consulenza specializzata sul patrimonio immobiliare, non solo in ambito residenziale, ma anche nei settori office, retail, industriale e alberghiero.

Il servizio è finalizzato all’ottimizzazione e all’innalzamento della redditività degli asset immobiliari grazie alle attività di valutazione, valorizzazione, gestione e intermediazione offerte da alcune società del Gruppo Gabetti, full service provider per il mercato immobiliare sull’intero territorio italiano: Santandrea Luxury Houses, focalizzata sugli immobili di pregio, con approccio tailor made; Abaco Team, specializzata in due diligence, servizi tecnici, property e facility management; Patrigest, specializzata in advisory e valuation.

L’obiettivo della collaborazione è allargare ulteriormente i servizi di Wealth and Business Advisory offerti da Banca Sella e dedicati alla clientela private, che si rivolge sempre con maggior frequenza al proprio consulente di fiducia per ricevere assistenza e supporto su tematiche relative agli investimenti immobiliari. I trend di lungo periodo, le dinamiche del mercato immobiliare, i rischi e quindi i tassi d’interesse, i livelli occupazionali e i cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche legate alla produzione, sono tutti parametri che vanno a incidere sul valore del patrimonio immobiliare, e come tali devono essere monitorati e valutati costantemente da professionisti del settore.

Banca Sella continua così la sua strategia di sviluppare partnership in un’ottica “aperta” con realtà di rilievo e prestigio, leader nel loro settore, per offrire ai propri clienti servizi sempre più completi e su misura delle esigenze di privati e imprenditori.