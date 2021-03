Online il secondo appuntamento di Quaresima con il Santuario di Oropa

Dopo l’incontro con Rose Busingye, gli appuntamenti di Quaresima proseguiranno giovedì 4 marzo con Daniele Mencarelli, vincitore del premio strega giovani 2020 con il romanzo autobiografico Tutto chiede salvezza, edito da Mondadori. L’incontro, dal titolo “Tu ti spetti un rimprovero e Lui ti prepara una cena”( S. Ambrogio) è il racconto della ricerca di Cristo, della salvezza che passa attraverso la ribellione e l’incontro con l’altro.

Appena ventenne, l’autore è stato sottoposto a un T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) in seguito a una violenta esplosione di rabbia per abuso di droga e alcol. In quella settimana di convivenza forzata con i compagni di stanza del reparto di psichiatria, Daniele scopre la tenerezza che nasce dall’irrequietudine, la saggezza che sboccia nella follia, l’amore che nasce dalla sofferenza. Trovatosi insieme a quegli uomini “ai margini del mondo”, Daniele sperimenta una disperata e rabbiosa ricerca di salvezza: «La salvezza non te la costruisci da solo. Quegli uomini mi hanno dato questa certezza: negli altri c’è una possibilità».

La testimonianza di Daniele è il racconto del percorso della conoscenza di Cristo che avviene dentro la relazione con gli altri. Tra medici indifferenti, infermieri spaventati e il caldo insopportabile, nasce giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco che si trasforma in un incontro rivelatore: «Ogni incontro rivela sempre qualcosa. Loro in quello stanzone afoso mi hanno rivelato questo: esiste una possibilità nel mondo di incontrare altri uomini che non ti impongono una recita, ma che ti prendono e ti piantano dentro la tua natura e vogliono da te parole contigue al tuo soffrire, vivere, amare». Spiega Mencarelli in un’intervista (https://it.clonline.org/news/<wbr></wbr>cultura/2020/07/29/intervista-<wbr></wbr>daniele-mencarelli-strega)

Gli incontri si terranno on line sul sito del Santuario https://www.santuariodioropa.<wbr></wbr>it/funzioni-in-diretta/ , sul canale you tube del Santuario e sulla pagina facebook @santuariodioropa.

Gli appuntamenti di Quaresima si svolgono in collaborazione con “Suonatelecampane” , un’iniziativa nata spontaneamente per aiutare, attraverso la condivisione di esperienze, a superare il dolore di questi mesi, con il desiderio di portare un po’ di bellezza e di speranza nelle vite di ognuno.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Giovedì 11 marzo, ore 21 – interviene Carolina Porcaro

E Gesù posò lo sguardo su di loro e disse: “E’ impossibile agli uomini, ma non è impossibile a Dio”

Giovedì 18 marzo, ore 21 – intervengono Jesus Carrascosa e lone E. Marculeta

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”

Venerdì 26 marzo, ore 21 - interviene Franco Nembrini

“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero le sue parole (Lc 2.49-50.)