Scontro a Ronco tra due auto, una coppia rimane ferita

Incidente stradale ieri pomeriggio alle 17 a Ronco Biellese. Sono intervenute due ambulanza del 118 e i Carabinieri che si occuperanno di stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Ad scontrarsi due autovetture, una Fiat Panda con alla guida un 57enne di origine romena residente a Zumaglia e una Volkswagen Passat con al volante da un georgiano di 40anni con a bordo la compagna di due anni più giovane e una ragazzina di 15.

Ad aver la peggio la coppia, rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Ponderano. Gli uomini della provincia hanno poi messo in sicurezza la strada per far riprendere la circolazione stradale rimasta bloccata. La dinamica verrà stabilita dai Carabinieri.