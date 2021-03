4 marzo 2020, il giorno zero del covid nel Biellese. Cos’è successo in un anno?

4 marzo 2020. È passato un anno dal giorno 0, la data in cui il nostro territorio ha avuto il primo vero incontro ravvicinato con il covid: erano le 20 circa quando l'ASL Biella e il sindaco Claudio Corradino confermavano il primo caso positivo del Biellese, un 83enne residente fuori provincia.

Il primo paziente sospetto in Piemonte è stato riscontrato ad Alessandria a fine gennaio, ma il primo in senso ufficiale è stato accertato a Torino il 22 febbraio. La sera dello stesso giorno arrivava la notizia che il primo caso sospetto a Biella risultava negativo, ma la paura tra i biellesi è tornata a farsi sentire pochi giorni dopo, il 26 febbraio, con il 30enne vercellese ricoverato a Ponderano, anche lui risultato poi negativo. Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che il mattino dopo in rete circolava la notizia del musicista spezzino positivo al covid che si era esibito pochi giorni prima a Valdengo. L'indomani la nota stampa dell'Asl rassicurava i cittadini dichiarando che i presenti all'evento non erano a rischio in quanto non rientravano nella classificazione di contatto stretto.

In quei giorni il virus iniziava a sembrare più reale e più vicino a noi, tanto da scatenare a Biella come in tutta Italia la cosiddetta psicosi, con l'assalto ai supermercati da una parte (come dimenticare i carrelli pieni e gli scaffali irrimediabilmente svuotati di mascherine, guanti, gel disinfettante ma anche lievito, farina e diversi generi alimentari), e lo svuotamento di bar, ristoranti ma soprattutto di attività gestite da cittadini cinesi dall'altra. Anche il Mercato di Piazza Falcone ha iniziato la sua discesa in quel periodo: già il 25 febbraio, circa due settimane prima dal primo vero giro vite, scrivevamo di un mercato praticamente vuoto, che non era necessario chiudere perché ormai privo di clienti.

A causa dell'ordinanza firmata dal ministro Speranza il 23 febbraio 2020, febbraio e marzo sono stati anche i mesi in cui iniziavano a saltare le prime manifestazioni, che per tutto l'anno hanno dovuto fare i conti con i continui cambiamenti delle disposizioni. Eventi minori ma anche iniziative di grande importanza che avrebbero portato turismo e introiti al Biellese, dalla V Incoronazione della Madonna di Oropa alla Passione di Sordevolo, alla storica Biella-Santuario di Graglia, fino al Mercatino Europeo e a tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Candelo, tra cui Candelo in Fiore e il Borgo di Babbo Natale, che a ogni edizione hanno sempre raccolto tantissimi biellesi e non: tutte cancellate dal calendario di quello che per molti doveva essere un anno decisivo e di grandi aspettative.

Lo stesso giorno il presidente della Regione Piemonte Alberto decideva di chiudere le scuole di ogni ordine e grado in tutta la Regione. Nelle settimane e nei mesi successivi, più volte si è parlato di ritorno alla normalità: nel mondo della scuola, diverse volte è stata rinviata la riapertura degli istituti piemontesi e biellesi, fino all'entrata in campo della didattica a distanza diventata obbligatoria tra aprile e maggio 2020. L’anno scolastico si è chiuso senza il ritorno in aula.

Sempre tra febbraio e marzo iniziavano a girare le prime fake news, come quella segnalata dal Ministro all'Istruzione Lucia Azzolina, mentre truffatori e malviventi pensavano già a nuove strategie da mettere in campo. E come dimenticare gli #andràtuttobene e gli #iorestoacasa che da subito hanno riempito il mondo dei social? I ragazzi che cantavano dal balcone di casa o le dirette Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta a ogni ora del giorno?

Nei giorni successivi al paziente Uno di Biella, purtroppo, la curva dei contagi ha continuato a salire: il 7 marzo il Piemonte contava 175 positivi, che oggi sono diventati 255.463 di cui 8.668 a Biella, secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino della Regione Piemonte. Poi, il 10 marzo, la svolta definitiva: Biella e l’Italia diventano zona rossa entrando ufficialmente nel primo vero lockdown, durato fino a maggio. L’11 marzo iniziavano i primi controlli delle forze dell’ordine e ci sono volute settimane prima che i cittadini imparassero a stare a casa, a uscire solo per vere necessità e a rispettare in toto le regole. Lo stesso giorno la nostra redazione pubblicava Il grido d'aiuto di una negoziante di Biella: “Incassi zero. Come pago luce, gas, affitto?” ma sappiamo che nei mesi successivi, purtroppo, come lei migliaia di italiani si sono ritrovati nella stessa situazione.

Ad oggi, anche se nel Biellese molti comuni sono ormai covid free, nelle ultime settimane alcuni paesi hanno registrato un aumento dei contagi e tutto il territorio regionale continua a rimanere sul filo di un rasoio, tra un indice Rt un po' ballerino e comuni zona rossa che continuano ad aumentare.

È innegabile, dopo un anno tutto è cambiato: la scuola, il lavoro, il divertimento, lo sport, l’economia, la ristorazione, le attività all’aria aperta, l’interazione con gli altri, la comunicazione. I danni provocati dalla pandemia a livello sanitario, economico, ma anche psicologico, sociale ed emozionale sono ancora oggi evidenti, ma questa situazione ha portato con sé anche tanta solidarietà, dalle mascherine cucite e regalate da semplici cittadini alle corse della Protezione Civile per consegnare a domicilio spesa e beni di prima necessità, dalle numerose donazioni ad Asl Biella nell’ambito del progetto #Donosalute all’evoluzione della tecnologia, dalla busta “sospesa” alle iniziative benefiche che ancora oggi non cessano di esistere. Il nostro mondo è cambiato inevitabilmente e, anche se la parvenza di un ritorno alla normalità sembra essere di nuovo un miraggio con il Piemonte attualmente in zona arancione e il ritorno in Dad a partire da lunedì, dobbiamo cercare di non abbatterci ma piuttosto continuare a fare il possibile per non lasciarci ulteriormente sopraffare da una situazione che ha stravolto le nostre vite per sempre.