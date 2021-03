Valdilana, domani Festa dei Diciottenni: evento online e Costituzione a casa

Appuntamento da non perdere per i nuovi maggiorenni di Valdilana. L'amministrazione comunale ha invitato i giovani del territorio ad un incontro online per l'ormai tradizionale Festa dei Diciottenni.

“Sarà un momento di condivisione sul valore della nostra Costituzione – spiega il sindaco Mario Carli - consegnata presso le abitazioni dei giovani diciottenni insieme all'invito, sulla bellezza e la responsabilità di questo importante momento e il valore della partecipazione alla vita sociale del territorio”.

Per via delle limitazioni dettate dal Covid, l'evento si terrà online.