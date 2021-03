Come Recuperare le Foto Cancellate su Dispositivi Android

Hai erroneamente cancellato le foto sul tuo dispositivo Android e adesso ti stai chiedendo come devo fare per recuperarle?

Calma, ecco la soluzione ideale per recuperare le foto cancellate dal smartphone.

Insomma, sono tantissimi i motivi che portano ad eliminare una o più foto, volutamente o per sbaglio, ma non preoccuparti, segui questa semplice guida.

Il problema è di facile soluzione quando si dispone di un backup del dispositivo, in questo caso recuperare le foto cancellate è semplicissimo.

Il problema sorge nel momento in cui il backup non include i file che cercavi. Ma non preoccuparti, basterà usare il programma giusto e potrai riavere i file di nuovo!

Infatti, è innanzitutto necessario, prima di ogni altra procedura appena più complessa, verificare se si ha attiva la funzione di backup di Google Foto sul proprio smartphone.

Se è attiva questa funzione, siamo già a buon punto, in quanto Google Foto memorizza le immagini e i video nel cestino per 60 giorni.

Come eseguire questa procedura da Google Foto

Dal proprio smartphone, bisogna cercare tra le App quella di Google Foto e cliccare sull’icona per aprirla. Dal menu dell’App, basta selezionare la voce Cestino per visualizzare le foto che cancellate negli ultimi sessanta giorni.

A questo punto, individuate le immagini che si vuole ripristinare, selezionarle spuntandole, e poi cliccare su di esse per l’immediato recupero.

Come Recuperare le Foto Cancellate sui dispositivi Android con Dr.Fone per Android

Questo micidiale software è in grado di semplificare la vita in tutte le situazioni in cui si perdono dei dati e, soprattutto quando si cancellano le nostre amate foto e i nostri amati selfie.

Lo si trova on line, basta cercarlo su Google e procedere con la sua installazione.

Il toolkit di Dr.Fone permette di trasferire e fare il back di WhatsApp e di altre app social, di recuperare i dati persi dal telefono, di effettuare il backup e il ripristino del telefono tramite PC, di migrare i dati dal vecchio telefono al nuovo cellulare ed infine, cancellare definitivamente i dati dal cellulare.

Con Dr.Fone è possibile fare tante cose interessantissimo software è da installare sul computer Windows e consente di recuperare foto, file, video e messaggi dallo smartphone Android collegato al tuo PC.

Bene, dopo aver installato Dr.Fone sul proprio computer i passaggi da seguire per recuperare le foto eliminate dal cellulare Android consistono nel cliccare sulla voce “Recupero Dati”, dopo di che collegare tramite il cavo USB il dispositivo Android da dove recuperare foto cancellate.

Il passo successivo consiste nell’abilitare la modalità Debug USB sul dispositivo Android e cliccare su “Start” per iniziare.

E’ arrivato il momento di selezionare i dati o le foto da recuperare, nel nostro caso “Galleria”, selezionare “Standard Mode”, visualizzare l’anteprima e determinare il percorso dove salvare le foto recuperate.

Semplice no!