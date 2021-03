Roppolo, in funzione chiusura automatica dei cancelli dei cimiteri

È stata messa in funzione la chiusura automatica dei cancelli dei cimiteri di Roppolo Piano e Castello.

“L'orario di apertura, per tutto l'anno, è dalle 8 alle 17.30 – spiega l'amministrazione comunale sui social - Dieci minuti prima dell'orario di chiusura una sirena intermittente avvisa che si sta per chiudere il cancello e bisogna recarsi all'uscita. Non avvicinarsi mai al cancello quando è in movimento. All'interno dei cancelli è posizionato un pulsante di emergenza che permetterà, a chi fosse rimasto involontariamente chiuso all'interno, di poter uscire fino a 60 minuti dopo la chiusura”.