Salussola, a quasi un anno dalla bomba d'acqua pronti 292mila euro per i danni

A quasi un anno di distanza, sono arrivati a Salussola 292mila euro per i danni causati dall'ondata di maltempo dello scorso 7 giugno. Ciò è stato reso possibile dal decreto del Ministero dell'Interno, con l'intesa del dicastero dell'Economia e delle Finanze, che ha determinato i contributi a favore delle realtà comunali per opere e interventi di messa in sicurezza del territorio.

Tra questi compare Salussola, colpita lo scorso anno da una violenta bomba d'acqua che aveva provocato brevi blackout, allagamenti, smottamenti e danni ingenti. In particolare, aveva ceduto una porzione di riva sovrastante il muraglione della Provinciale 143 (leggi qui), investendo in pieno un'auto in transito (fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente) e bloccando la circolazione per alcune ore. Disagi si registrarono in altri punti del paese, con tombini saltati, frane e acqua alta nelle strade. Inoltre, una famiglia fu costretta a lasciare la propria abitazione, a causa proprio dell'intensità del nubifragio (leggi qui).

“Ora la nostra richiesta di finanziamento è stato accolta – annuncia soddisfatto il vice sindaco Valter Pozzo – e il progetto può partire. Ringrazio il lavoro dei nostri tecnici. Si tratta di una cifra importante che verrà utilizzata per tre interventi”. Nello specifico, si opererà all'imbocco del ponte sull'Elvo, dove si staccò parte del versante, con conseguente restringimento della carreggiata da allora; cantieri di messa in sicurezza anche in via Bergana, colpita duramente da una frana di medie dimensioni che bloccò per giorni il passaggio dei veicoli. Infine, lavori di consolidamento anche sul rio Bieco e Cantono, che esondarono la scorsa estate arrivando ad allagare alcune zone di Salussola.

“I finanziamenti sono un passo ulteriore verso il ritorno alla normalità – sottolinea Pozzo – Ora daremo l'incarico per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza di queste tre situazioni. Quando avvengono situazioni come queste occorre snellire la parte burocratica, specialmente in questo momento storico. È l'appello che lancio ai nostri governanti: se c'è la volontà le cose si possono fare”.