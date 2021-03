Rinnovo membri Organo di indirizzo Fondazione: i saluti degli amministratori uscenti

Lo scorso 24 febbraio si è svolta l’ultima riunione per i membri dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Luca Murta, Marinella Lentini e Marcello Vaudano. Gli amministratori hanno voluto congedarsi con un breve intervento che vi riportiamo nelle sue linee essenziali.

Luca Murta: “Ringrazio il Presidente, gli Amministratori e la struttura della Fondazione perché quando sono entrato nell’Organo di Indirizzo ero veramente molto giovane, avevo solo 26 anni, eppure sono sempre stato ascoltato e considerato, grazie per non avermi mai fatto sentire 'giovane'! Inoltre vorrei aggiungere che in cinque anni non mi sono mai sentito in imbarazzo per le scelte fatte dalla Fondazione e mi sarei sentito assolutamente a mio agio nel presentarle a qualsiasi tipo di pubblico, convinto del valore dei progetti e delle iniziative che sono state portate avanti per lo sviluppo e il benessere del territorio”.

Marinella Lentini: “Ciò che mi ha colpito di più di questa esperienza in Fondazione è stata la capacità dell’Ente di avere una vision profonda, lungimirante e basata su solidi strumenti di analisi. Durante il mio mandato ho lavorato su progetti di carattere sociale molto urgenti soprattutto in questo periodo così difficile, davvero ho toccato con mano la capacità della Fondazione di mettersi al servizio del territorio con efficacia e trasparenza grazie anche all’eccellenza della sua struttura operativa. In particolare abbiamo avviato l’Osservatorio dei bisogni territoriali” che sarà uno strumento importante per il futuro. Un grazie davvero a tutti per la collaborazione, gentilezza e disponibilità”.

Marcello Vaudano: “Nel congedarmi dalla Fondazione torno al mio ruolo di Presidente DocBi con la certezza, da cittadino, che possiamo contare su di un ente capace di operare al meglio e in modo sinergico per lo sviluppo complessivo del territorio biellese. In particolare vorrei ringraziare gli Organi e il personale della Fondazione per l’altissima professionalità in tutti i campi di azione dell’Ente e per la gentilezza e disponibilità sempre dimostrate. Sono stati anni intensi e proficui che ricorderò con grande piacere anche per la soddisfazione di aver potuto portare il mio piccolo contributo allo sviluppo del Biellese soprattutto in campo culturale”.

“Nel salutare gli Amministratori uscenti voglio ringraziarli per aver messo il proprio tempo e la propria professionalità al servizio della comunità attraverso la Fondazione. Oggi più che mai occorre che la società civile sia disponibile ad impegnarsi per il bene comune con le sue forze migliori. Ricordiamo che gli Organi delle Fondazioni esprimono amministratori che sono designati dagli Enti del territorio, ma nominati dalla Fondazione e, nel momento in cui entrano a far parte di questi Organi, non esprimono gli interessi o gli orientamenti degli Enti che li hanno designati – spiega il Presidente Franco Ferraris – questo può apparire un passaggio tecnico, ma è molto importante per capire come opera il mondo delle Fondazioni”.

A partire dal mese di marzo sono in carica i nuovi amministratori dell’Organo di Indirizzo: Marta Nicolo (riconfermata) e Michele Colombo designati dalla Provincia di Biella e Gelsomina Passadore e Giuseppe Poma designati dal Comune di Biella.