Ponderano, arriva a scuola menù biologico e a filiera corta per alunni. Zaccaria: “Investimento per futuro”

A partire da lunedì 22 febbraio è stato introdotto alla scuola dell’infanzia e primaria “S. Pertini” di Ponderano un nuovo menù che ha ottenuto la validazione da parte del competente dipartimento ASL e che rimarrà in vigore fino all’adozione di quello primaverile. L’amministrazione comunale si impegna a garantire, in collaborazione con il dirigente scolastico e aziende leader della ristorazione collettiva (che propongono una cucina sana e gustosa potendo contare su un servizio dietetico e tecnico), un servizio mensa adeguato e conforme a quelle che sono le disposizioni nazionali e regionali in materia senza perdere di vista quelle che sono le istanze provenienti dalle famiglie.

L’amministrazione ha continuato a portare avanti il percorso con l’individuazione di “menù stagionali” più rispettosi delle esigenze nutrizionali dei ragazzi. Grande attenzione è stata rivolta anche alla qualità delle materie prime: nella compilazione del capitolato di gara è stata posta come condizione importante proprio la selezione degli alimenti, preferendo quelli biologici e a filiera corta. Le carni sono a filiera corta, provenienti da allevamenti selezionati e sottoposte ad analisi sistematiche degli standard qualitativi del prodotto lavorato. Per la preparazione dei pasti vengono utilizzati prodotti alimentari con resa e caratteristiche organolettiche di prim’ordine e sicuri dal punto di vista nutrizionale.

“In fondo, se è vero che una buona alimentazione nei primi anni di vita preserva dalle malattie, l’inserimento del bio menù nelle mense scolastiche è un vero e proprio investimento per il futuro – sottolinea l'assessore Ilaria Zaccaria - Questo risultato é frutto di un'ottima sinergia tra amministrazione, scuola e nuovi concessionari; non posso che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato fianco a fianco affinché si potesse migliorare il servizio. Il gioco di squadra premia sempre e questo traguardo é ancora piú bello perché si tratta della salute e del benessere dei nostri bambini”.