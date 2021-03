Teens Basket, slitta l'inizio del campionato: chiesto rinvio partita contro Borgomanero

Dopo aver riscontrato la scorsa settimana la positività al Covid - 19 di alcuni giocatori del roster, il Teens Basket Biella chiederà alla FIP Piemonte il rinvio della prima giornata del campionato di serie C Gold. La squadra quindi non giocherà come previsto sabato alle 20.30 al Forum contro College Borgomanero.

Il resto della squadra ha ripreso regolarmente gli allenamenti, solo dopo aver effettuato un tampone di controllo, che ha dato esito negativo. A fronte della situazione e a tutela di tutto il team, la società ha deciso di effettuare due tamponi di controllo settimanali. La società farà un punto della situazione la prossima settimana, per decidere se chiedere o meno il rinvio anche del match in programma sabato 13 marzo alle 21 a Nole contro Ciriè.