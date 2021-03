Rally & Co, bilancio più che positivo per i piloti della scuderia biellese FOTO

Risultati decisamente soddisfacenti per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co al ritorno dal Rally dei Laghi / Varese storico. Splendidi terzi assoluti tra gli storici nonché primi nel secondo raggruppamento la coppia formata da Dino Vicario e Fausto Bondesan sulla Ford Escort RS 2000 “Siamo stati vicini ad agguantare la seconda posizione – afferma Vicario - ma un paio di errori ci hanno portato al gradino più basso del podio; comunque molto utile per la classifica del trofeo rally di zona".

Borini e Folghera sulla Opel Ascona giungono 14°assoluti mentre Zerbetto Costenaro su Peugeot 205 gti agguanta la 19° posizione. Note dolenti per Bertinotti /Vercella Marchese ritirati per un problema alla frizione della Opel Manta gte non prima di aver siglato il miglior tempo assoluto sulla prima prova speciale mentre Porta- Santi su Ford Escort causa rottura di un semiasse si sono dovuti fermare già nel primo trasferimento senza poter disputare neppure una ps.

Nella gara moderna 32°assoluti e secondi di classe k10 a bordo della Peugeot 106 kit giungono Mirko Pelgantini con alle note Rizzato mentre per la finale di trofeo bmw 318 is Alfano-Barabaschi sono giunti secondi Biondo-Croce terzi mentre ritirati gli altri due piloti targati Rally & Co Lamanna e Ardigo'.