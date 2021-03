Regione, ecco i vaccinati in Piemonte: tutti i numeri

Sono 10.280, tra cui 6.358 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 734 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 426.451 dosi (delle quali 140.470 come seconda), corrispondenti all'80% delle 532.950 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale di oggi è leggermente inferiore a quella di ieri in quanto il totale comprende le 20.300 dosi di Moderna.