Biella, 178mila euro per rinnovo mezzi Polizia locale: in arrivo sette macchine nuove

E’ tornato a riunirsi ieri, al teatro Sociale Villani, il consiglio comunale di Biella. La seduta si è aperta con un’ora dedicata alla discussione delle interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in onore dell’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Tra le comunicazioni il passaggio del consigliere Arturo Speziga dal gruppo Lega a Fratelli d’Italia. Dopo il punto uno relativo alla comunicazione del deposito dei verbali delle sedute precedenti, l’assessore al Bilancio Silvio Tosi ha presentato al punto due la Variazione di Bilancio 2021/2023 che è stata approvata con 20 voti favorevoli e 11 contrari.

La voce più consistente è di 178 mila euro da destinare al rinnovo del parco mezzi della Polizia locale, con l’acquisto di nuove sette macchine. Il punto 3 “Modifica al regolamento comunale per l’applicazione canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” vede l’approvazione con voto unanime.

Il punto quattro “Modifica regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” vede 24 voti favorevoli. Le quattro mozioni in agenda vengono tutte ritirate. La seduta prosegue fino a esaurimento della discussione delle interrogazioni all’ordine.