Accademia Biellese, nuovo appuntamento di alimentazione consapevole: si parla di Fitoalimurgia

Nuovo appuntamento per l'Accademia Biellese.

A presentarla gli stessi membri della realtà culturale: “Avete mai sentito parlare di aglio orsino? René Redzepi, lo chef danese premiato con 2 stelle Michelin ed eletto, definisce l’aglio orsino 'una pianta preziosa dal sapore ricco di suggestioni'. La primavera si sta avvicinando, la natura comincia il suo dolce risveglio e noi non dobbiamo farci cogliere impreparati. Vi aspettiamo giovedì 4 marzo online con il nuovo appuntamento del corso di Alimentazione Consapevole tenuto da Richard Stems. Questo appuntamento è dedicato alla Fitoalimurgia. Di cosa si tratta? Una vera e propria dieta di "sopravvivenza" che ci porta a vivere in modo sano e creativo a stretto contatto con i ritmi della natura, senza rinunciare al gusto e ai nutrimenti! Impareremo a riconoscere le erbe spontanee, dove trovarle, in che periodo raccoglierle, le proprietà benefiche e curative, come utilizzarle in cucina, come creare tisane, infusi, decotti e oli. Nella seconda parte della lezione ci faremo rapire dalle suggestioni delle piante magiche come la Belladonna, lo stramonio e la mandragora. Siete pronti a riscoprire questo antico sapere?”.

