Nel mirino di un'auto pirata, Paolo Zilvetti e Fatna Maroui rischiano l'investimento

Paolo Zilvetti e Fatna Maroui hanno rischiato di essere investiti durante l'allenamento di oggi, in pausa pranzo. Essere runner al giorno d'oggi non è facile, non lo era durante il lockdown e forse non lo sarà in seguito. Complici le tute indossate, colori scuri che soprattutto la notte o all'imbrunire non aiutano gli automobilisti ad una visione limpida. La strada comunque è di tutti, basta seguire le regole. Ma oggi era intorno le 13, sulla carreggiata Candelo Bella e a detta dello stesso osteopata appassionato di corsa, sembrerebbe proprio che l'automobilista abbia puntato i due runner, obbligandoli a buttarsi nel fossetto, per evitare l'impatto. Per non essere investiti.

"In un primo momento pensavo che avesse incrociato un altro mezzo, invece non è stato così, anzi ha proseguito nel calpestare la linea bianca ancora per altri 50 metri- commenta lo "Zilvo"-. L'ha fatto sicuramente apposta quasi un gesto in segno di sfida. Mi domando solo se al posto mio e di Fatma ci fossero stati due anziani". E così, visto che il "pirata della strada" non si è nemmeno fermato, Zilvetti ha postato sulla sua pagina social un lungo pensiero che ha ottenuto un gran numero di like in 60 minuti.

"Questo bacio e’ per te, povero automobilista che oggi tra Candelo e Benna hai cercato dal centrostrada (con strada libera) di investirci a me e alla mia compagna di allenamento. Sei un povero frustrato e oserei dire codardo è invidioso. Rilassati e corri anche tu come stavamo facendo con grande fatica anche oggi noi -ha scritto sul post-. Per fortuna su certe strade ho il vizio di correre contromano per vedere i pirla come te che sul tuo Pick up scuro hai fatto un vento almeno ai 100 in orari. Sei un fenomeno che nemmeno ha le palle di fermarsi; che il signore o chi per esso ti faccia vivere a lungo ma con maggior senso di rispetto e buon senso.. curati, medita e rilassati. Oggi ti è andata bene che noi ci siamo quasi buttati nel fosso ma siamo vivi e integri: con 2 morti sulla coscienza forse avresti avuto una medaglia di vero fenomeno e di velocità".