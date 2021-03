Inaugurata a Mosca la targa dedicata al tollegnese Alice Negro

Si è svolta domenica 28 febbraio l'installazione di una targa intitolata ad Alice Negro, tollegnese arrestato nel 1937 e morto in un lager staliniano nel 1944 (leggi qui). La dedica è stata applicata sulla facciata del palazzo in cui il biellese visse, nell’ambito del progetto Ultimo indirizzo conosciuto (in russo Poslednij adres. Alla cerimonia hanno partecipato tutti i familiari, gli amici di Alice Negro e il primo segretario dell’Ambasciata italiana a Mosca.