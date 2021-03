A Ponderano va in scena la premiazione del concorso di Carnevale

Domenica 21 febbraio si é svolta la premiazione del concorso di Carnevale organizzato dall'associazione "I Rioni di Ponderano" con il patrocinio del comune di Ponderano. Alcuni cittadini giovanissimi sono stati premiati con dei simpatici giochi e golosi sacchetti di dolciumi. Sacchetti di caramelle anche per i bambini in transito per la piazza.

Alla cerimonia di premiazione i membri del direttivo dei Rioni, il parroco don Andrea, l'assessore al Turismo Ilaria Zaccaria, le maschere del paese, il sindaco Roberto Locca insieme al vice Roberto Barbera.