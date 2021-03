Tra zone arancio e truffe ad anziani, il punto del dottor Paris su Covid: “Giovani non siete untori ma attenzione” VIDEO

“Siamo entrati in fascia arancio a fronte di un aumento contenuto dei casi nelle ultime settimane, sia nel Biellese sia in Regione. In arancio si assiste alla chiusura parziale, con limitazioni, di strutture come bar e ristoranti. Cerchiamo di fare maggior attenzione”. È quanto afferma il medico di base Domenico Paris, a pochi giorni dal cambio di colore che ha portato il nostro territorio alla zona arancione. Nel corso della nuova puntata della rubrica settimana curata da Newsbiella, il dottor Paris rivolge la sua attenzione ad un tema di stretta attualità: le truffe agli anziani.

“In alcuni luoghi della nostra provincia si sono verificate alcune chiamate di sedicenti personaggi che chiedevano di poter fare il vaccino in casa. Non funziona così: gli over 80 devono chiamare il proprio medico per effettuare la pre adesione così da definire giorno, ora e luogo per la vaccinazione. Questa è l'unica procedura, altre non vanno prese in considerazione”. Infine un appello ai giovani: “Tutti abbiamo visto le immagini delle movide di questi giorni ma ribadisco: i giovani non sono untori però devono fare maggior attenzione. Ancora di più in questo periodo che sono iniziate le vaccinazioni”.

