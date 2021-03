Il commissario Asl Biella, Diego Poggio replica a Nursing Up

In merito all’articolo - Nursing Up: “A Biella da 10 anni infermieri, tecnici e ostetriche nominati coordinatori facenti funzione senza selezione” (LEGGI QUI) - pubblicato sulla nostra testata lo scorso 28 febbraio, l’Azienda Sanitaria di Biella precisa quanto segue: "In materia di attribuzione delle funzioni di coordinamento da attribuire al personale del comparto è imprescindibile un accordo preliminare, con le OO.SS. e la RSU dell’Azienda, di concertazione sull’utilizzo dei fondi e sulla quota da destinare ai coordinamenti.

Negli ultimi anni (dal 2015 in avanti) gli accordi intercorsi con le OO.SS. e la R.S.U. dell’Area Comparto in merito all’utilizzo dei fondi hanno sempre individuato, quale priorità, l’attribuzione al personale di nuove fasce economiche. In seguito all’entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Sanità 21.5.2018 - Triennio 2016/2018, ed alla conseguente mutata disciplina dell’istituto, l’Azienda, in data 11 aprile 2019, ha trasmesso alle OO.SS. ed alla R.S.U. la bozza di regolamento predisposta per l’affidamento degli incarichi di funzione ai sensi degli artt. 14 e segg. del citato CCNL Comparto Sanità.

L’argomento è stato ampiamente discusso nel corso delle successive riunioni sindacali, sino all’avvenuta interruzione delle trattative a causa della pandemia, senza pervenire ad un accordo, principalmente in merito all’entità della quota del fondo ex art. 80 da destinare alla graduazione degli incarichi, e concordando, pertanto, di riconoscere ai soggetti titolari delle funzioni di referente del coordinamento una somma a titolo di incentivo (ex art. 10 CCNL Integrativo del CCNL 17.4.1999), pari all’indennità di coordinamento, sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, il cui riconoscimento è stato riproposto dall’Azienda anche per l’anno 2020.

Con le risorse che la Regione Piemonte dovrebbe assegnare alle Aziende Sanitarie sarà possibile completare l’accordo sul Regolamento per l’affidamento degli incarichi di funzione e sulla relativa graduazione in esito al quale potrà essere emesso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento medesimo e dal CCNL Comparto Sanità 19.5.2019, il previsto bando per l’assegnazione degli incarichi".