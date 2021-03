Candelo, il sindaco Gelone annuncia: “La RSA è Covid Free da dicembre 2020”

Aggiornamenti importanti dalla RSA La Baraggia di Candelo. Ad annunciarli il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “La RSA è Covid Free da inizio dicembre 2020. Insieme all’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo condividiamo periodicamente con la gestione le informazioni relative alla gestione degli ospiti e della struttura”.

Spiega l’assessore Minuzzo: “La RSA è Covid Free da inizio dicembre 2020 e da quel momento, in accordo con l’ASL di Biella, ha ripreso ad effettuare gli ingressi di nuovi ospiti. I nuovi inserimenti avvengono seguendo tutte le procedure di sicurezza: l’ospite è sottoposto a tampone, se il tampone è negativo viene inserito e, per ulteriore precauzione, rimane in isolamento per il periodo definito dalla normativa vigente".

Attualmente sono presenti 35 ospiti su 46 posti letto disponibili: ciò consente di avere la camere dell’isolamento e per i residenti in struttura. “Sono riprese anche le attività animative e la ginnastica di gruppo; a piccoli passi si sta cercando di ritornare ad una situazione di normalità, nel massimo rispetto delle limitazioni che la situazione pandemica richiede – sottolinea Gelone - Permane, pertanto, il divieto di accesso alla struttura agli esterni, come previsto da normativa. Gli incontri degli ospiti con i parenti avvengono tramite l’interfono che è stato predisposto ad una finestra, permettendo così a ospiti e parenti di vedersi e parlarsi, ma in totale sicurezza. Proseguono inoltre le videochiamate, per consentire agli ospiti allettati e ai parenti che non possono recarsi personalmente presso la struttura di rimanere in contatto con i propri cari. Per quanto riguarda i vaccini, già a dicembre era iniziata la campagna di sensibilizzazione per ospiti e operatori con la distribuzione di materiale informativo sui benefici del vaccino e riunioni dedicate, anche alla presenza di figure sanitarie. Ad oggi grazie alla disponibilità del SISP, dell’Ospedale e dell’ASL di Biella, la maggior parte degli ospiti e degli operatori sono già stati vaccinati”.