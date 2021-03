Biella Motor Team, inizia col piede giusto la stagione: vittoria a Varese FOTO

Inizia con il piede giusto la stagione 2021 della scuderia Biella Motor Team e la presidenza di Mattia Vescovo. Domenica 28 febbraio il sodalizio piemontese è tornata da Varese, dove si è corso il rally storico denominato Rievocazione storica Rally Aci Varese, con la coppa riservata ai vincitori della classifica per scuderie.

Un risultato che premia la prestazione complessiva dei piloti della Biella Motor Team dato che si tiene conto dei risultati ottenuti dai migliori tre equipaggi di ogni scuderia. Al traguardo, dopo le cinque prove speciali, i migliori sono stati i novaresi Franco Vasino e Renzo Melani che hanno portato la loro Porsche 911 al nono posto assoluto conquistando la piazza d’onore nel secondo raggruppamento.

In questa classifica seguono i compagni di colori Valter Anziliero ed Anna Berra, Ford Escort MKII, che hanno chiuso il loro ritorno alle gare, dopo oltre un anno di stop, con un dodicesimo posto assoluto che avrebbe anche potuto essere migliore se non fossero stati rallentati da qualche problema. Subito dietro di loro nella generale troviamo Claudio Bergo e Luca Ferraris con la Toyota Celica ST165 che possono recriminare per un problema al cambio nelle fasi iniziali. Per loro qualche buon tempo nelle successive prove speciali ed il quarto posto nel quarto raggruppamento.

All’arrivo, ventesimi, anche Maurizio Ribaldone e Guido Zanone con la piccola Autobianchi A112 Abarth, undicesimi nel terzo raggruppamento. All’appuntamento lombardo erano presenti anche due navigatori della scuderia biellese: Massimo Soffritti, affiancato al pilota biellese Claudio Azzari, ha concluso sedicesimo con la Porsche 911, ottavo nel terzo raggruppamento. Raggruppamento in cui, tredicesimo, è arrivato Luigi Cavagnetto.

Assieme a Francesco Grassi su una Fiat Ritmo 75, ha finito al ventiduesimo posto della generale. Poca fortuna, invece, alla Ronde del Canavese per auto moderne che si è svolta in contemporanea con l’appuntamento di Varese a Rivarolo. La Biella Motor Team era presente con il navigatore Alessandro Rappoldi che navigava Massimo Novero su una Ford Fiesta R2B ma la loro gara è terminata già sulla prima prova della giornata.