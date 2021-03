Biella - Corradino e Moscarola: "Palestre? Mettiamo spazi a disposizione immediatamente"

"Metteremo immediatamente a disposizione delle aree pubbliche individuate assieme, come parcheggi, piazze, lo stadio, dove poter effettuare con l’arrivo della bella stagione le loro attività all’aperto che sono consentite. Concederemo gli spazi ovviamente a titolo gratuito, come è avvenuto per i dehors, perché la nostra ultima volontà è quella di gravare sulle tasche di attività che sono chiuse da mesi. Confidiamo che questo possa essere un aiuto concreto per una categoria che ha patito molto le chiusure costrette per via della pandemia". Queste le parole del sindaco di Biella in concerto con il suo vicesindaco.