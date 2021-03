Biella al Centro, serie di interrogazioni al sindaco Corradino su ponte e muro Favaro di Là

Serie di interrogazioni all'indirizzo dell'amministrazione Corradino da parte delle liste di Biella al Centro. Sotto la lente d'ingrandimento i danni alluvionali causati dal maltempo l'ottobre scorso e le vie di collegamento tra il Favaro di Là e frazione Valle, nel territorio di Pralungo.

“Due interrogazioni derivano da segnalazioni degli abitanti della regione Favaro di là che lamentano disagi e forte preoccupazione per la situazione legata alla viabilità – spiegano i consiglieri di Biella al Centro - A fine dicembre abbiamo fatto un sopralluogo insieme al geometra Lometti preparando le seguenti interrogazioni: una è relativa alla chiusura dal mese di ottobre scorso del ponte al confine tra Biella e Pralungo, a seguito di danni legati alle piogge del 2/3 ottobre. La seconda è relativa sempre alla strada Favaro di Là, subito dopo l’arcata dalla strada per Oropa, dove c’è un muro di contenimento, che è motivo di preoccupazione per i residenti”.

Le risposte dell'amministrazione saranno fornite oggi, nel corso del consiglio comunale.