RegaliAmoBiellese: oltre 12 mila scontrini per il montepremi da 10 mila euro

Ieri è giunto al termine #RegaliAmoBiellese, il concorso a premi promosso dalla Città di Biella in collaborazione con Proloco Biella e Valle Oropa e Atl Biella Valsesia Vercelli. Sono stati ben 12.448 gli scontrini registrati! E ora incrociate le dita, entro il 15 marzo verrà fatta l'estrazione dei premi e il 20 marzo ci sarà la premiazione e la consegna ai vincitori. #staytuned #eventoBI.

Entro il 15 marzo, per regolamento, avverrà il sorteggio premi alla presenza del rappresentante della Camera di Commercio mentre entro il 20 marzo verranno comunicati i nominativi dei vincitori. Ricordiamo che il Primo Premio è una Vespa 125 Primavera, secondo premio un orologio Gucci unisex, terzo premio Bici elettrica a pedalata assistita, quarto un Ipad Air Apple, quinto premio un weekend Sapori e Tradizioni valido per due persone per due notti. In totale i premi sono 44 per un montepremi di 10 mila euro.