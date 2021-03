Biella - Dal ring e dalla sabbia salgono sul palco del Sociale, Crc Bocciofila e Giulietta Lamagna

La Città di Biella invita e premia nel corso del Consiglio Comunale, l’atleta Giulietta Lamagna fresca di titolo tricolore agli Assoluti Elite di boxe andati in onda ad Avellino. Giulietta Lamagna è tesserata per il Boxing Club Biella. Speciale menzione durante il Consiglio Comunale per il Crc Bocciofila Botalla. La società del patron Sandro Bonino ha conquistato il tricolore italiano ad Aosta dopo aver sconfitto in finale i veneti del Noventa per 15-8. È un risultato storico, il primo titolo italiano a squadre di un club biellese di bocce.

"Due eventi sportivi che hanno dato lustro alla città con due vittorie ai campionati italiani in due sport: uno le bocce e l'altro la boxe". Introduce così il sindaco di Biella Claudio Corradino, le premiazioni con tanto di targa, di due titoli tricolori, quello della Crc Bocciofila Botalla e di Giulietta Lamagna.

Ad presentare i neo campioni è il consigliere Corrado Neggia. "Onore a Crc Gaglianico, squadra formata da Silvano Cibrario 7 titoli italiano 6 scudetti una coppa europa, Gabriele Graziano due mondiali due italiani e uno scudetto, Edoardo Graziano, Franco Cuzzolin, Alessio Bonello e un coach Enzo Granaglia, la storia delle bocce. E ancora al responsabile della squadra di serie A Sandro Bonino con i dirigenti Giovanni Debernardini, il presidente Antonio Bressan e la segretaria Maria Teresa Rossino.

Tutto è nato dalla passione di patron Sandro Bonino e della sua consorte, un atto di cuore impreziosito, ora, dal titolo di Campioni Italiani. "Grazie agli sponsor biellesi e all'animo di questa squadra -dice commosso Bonino-. Ma grazie anche al comune di Biella. A tutti loro posso dire che difenderemo quello che abbiamo portato a casa".

E poi è stata la volta di Giulietta Lamagna, un'atleta di prospetto nazionale e internazionale "in orbita olimpica" dice Neggia. Giulia è abituata a a salire sul ring ma oggi fa un'eccezione e sale sul palco del teatro Sociale. Accompagnata da Roberto Scaglione, neo commissario tecnico regionale di boxe, la neo campionessa mostra emozione nel far vedere la medaglia d'oro, quasi nascondendosi sotto la mascherina. Lei che, conoscendola, è di poche parole ma grandi fatti. Gli applausi sono generosi quanto le vittorie di Crc Bocciofila Gaglianico e Giulia Lamagna.