Ospite della casa di riposo scavalca la finestra e si dilegua nella notte. Ritrovata dai Carabinieri

L’hanno individuata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato mentre vagava in piena notte per le strade di Lessona, la paziente 70enne che si era allontanata dalla Residenza sanitaria assistita di Mezzana Mortigliengo senza che nessuno se ne accorgesse.

La donna aveva anche una mano dolorante a causa di una caduta accidentale ed era infreddolita per la rigida temperatura della notte. I militari non hanno perso tempo. Hanno caricato la poveretta e l’hanno accompagnata in caserma, dove ha atteso al caldo, l’arrivo del personale sanitario.

Nel frattempo gli operanti hanno scoperto che la donna, sofferente di pregresse patologie, aveva abbandonato la struttura scavalcando la finestra di un bagno ed aveva fatto perdere le proprie tracce prima che il personale si accorgesse della sua assenza.

La malcapitata è stata quindi accompagnata presso l’ospedale di Ponderano a cura del 118, per essere sottoposta ai doverosi accertamenti sanitari. Il tempestivo salvataggio ha scongiurato ben più gravi conseguenze.