È mancato all'affetto dei suoi cari Stefano De Vecchi, stimato professionista di Castelletto Cervo, mancato ieri all'Ospedale di Novara all'età di 53 anni. Noto in paese, era un geometra e per tanti anni ha lavorato per la ditta Mosca.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa di San Tommaso Becket a Castelletto stasera, martedì 2 marzo, alle 18.30; sempre in paese avranno luogo i funerali domani, 3 marzo, alle 10.