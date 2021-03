Le campane di Isili (Sardegna) suoneranno per Valentina Cardia, morta a Biella a 57 anni

Nata a Isili, nel Sarcidano, provincia del Sud della Sardegna ai confini con le Barbagie, nel 1993 Valentina approda a Biella, percorrendo quella stessa strada tracciata da tante altre donne partite sole dalla Sardegna per frequentare la Scuola per Infermiere presso l’Ospedale degli Infermi.

Umile e volenterosa, da subito accetta di lavorare presso alcune famiglie di Pollone prima di essere chiamata a collaborare con il santuario di Oropa, riordinando le camere dei pellegrini.

Conosce l’amore della sua vita, si sposa e ha due figli, assistendo amorevolmente per anni la suocera ultracentenaria. “Mai uno screzio in quasi trent’anni di matrimonio”, confida il marito tra le lacrime. “Mi ha fatto stare bene, con lei ho trascorso i più begli anni della mia vita”.

Socia di Su Nuraghe, partecipa attivamente con la famiglia al progetto di recupero e restauro dell’antico oratorio di San Grato e Sant’Eusebio di canton Gurgo (Pettinengo).

Nulla lasciava presagire la sua fine così repentina. Cristianamente, lascia nel dolore il marito Achille, i figli Eleonora e Marcello con Titiana; le sorelle Giusi con Guido, Manuela con Santo, Cristina; il papà Salvatore con la mamma Maria; gli zii con le rispettive famiglie unitamente a Parenti ed Amici tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 4 marzo alle 15 nella Parrocchia dei Santi Stefano e Giacomo di Pettinengo. La cara Valentina sarà tumulata nel cimitero di Pettinengo. In contemporanea, durante le esequie, sarà accompagnata dal suono delle campane della nativa Isili.